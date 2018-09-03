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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:59 م
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رئيس الوزراء الإيطالى السابق: انخفاض عمليات إعادة المهاجرين بنسبة 30%

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:24 م
رئيس الوزراء الإيطالى السابق: انخفاض عمليات إعادة المهاجرين بنسبة 30% رئيس الوزراء الإيطالى السابق باولو جينتيلونى
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالى السابق باولو جينتيلونى اليوم الاثنين انخفاض عمليات إعادة المهاجرين بنسبة 30% موجها حديثه إلى وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى.

وقال جينتيلونى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية "إن وزير الداخلية صرح بانه فى الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتفالات والتجمعات سوف يعيد 500 ألف مهاجر إلى أوطانهم بينما انخفضت عمليات إعادة المهاجرين بنسبة 30% " .

وكان وكيل رئاسة مجلس الوزراء الإيطالى جانكارلو جورجيتّى بحزب رابطة الشمال قد اوضح فى تصريح مقتضب الجمعة الماضية إن ماتيو سالفينى تحدث خلال الحملة الانتخابية عن إعادة 500 ألف مهاجر غير نظامى إلى بلدانهم.


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باولو جينتيلونى




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