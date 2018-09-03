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رئيس الصين يخصص 60 مليار دولار لتنمية أفريقيا وقروض بدون فوائد لدول فقيرة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:36 ص
رئيس الصين يخصص 60 مليار دولار لتنمية أفريقيا وقروض بدون فوائد لدول فقيرة شي جين بينغ الرئيس الصينى
كتب سمير حسنى
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قال شي جين بينج الرئيس الصينى، إن بكين تعمل على تنفيذ حملة السلم والأمن وحفظ السلام والاستقرار فى أفريقيا، عبر تقديم المساعدات العسكرية بدون مقابل، وإقامة المنتدى الصينى الأفريقيى للسلم والأمن لتوفير منبر لتعزيزه.

جاء ذلك فى كلمته خلال قمة بكين 2018 لمنتدى التعاون الصين - أفريقيا (فوكاك) فى قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية (بكين)، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد كبير من القادة الأفارقة والسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس المفوضية الأفريقية و27 منظمة دولية وأفريقية.

وأوضح الرئيس الصينى إنه تم توفير 50 مشروعا فى مجال السلم والأمن ومكافحة القرصنة والإرهاب فى أفريقيا وكذلك توفير دعم 60 مليار دولار عن طريق المساعدات الحكومية وإقامة شركات لتحقيقة التنمية الإقتصادية.

وفند الرئيس الصينى الـ60 مليار دولار المقدمة للدول الأفريقية، وقال إنها كالتالى، توفير 15 مليار دولار مساعدات وقروض بلا فوائد و20 مليار دولار كصناديق استثمارية و10 مليار دولار لتنمية المشروعات  و5 مليارات دولار لدعم الاستيراد من أفريقيا ودفع الشركات الصينية لاستثمار 10 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة فى أفريقيا.

وتعهد الرئيس الصينى بمنح الدول الأفريقية النامية والفقيرة من القروض الحكومية الصينية بدون فوائد حتى نهاية العام الجارى ، كما تعهد أن يكون الشباب موضع الأمل ويتصدر أولويات العلاقات الصينية الأفريقية عبر توفير وظائف لهم للعمل الفترة القادمة.

 

 

 

 

 


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