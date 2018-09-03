video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الصين: التنمية فى أفريقيا لا حدود لها ومستقبلها مقبل على أمال عريضة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:29 ص
رئيس الصين: التنمية فى أفريقيا لا حدود لها ومستقبلها مقبل على أمال عريضة رئيس الصين
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الاثنين أن التعاون مع أفريقيا أمامه أفاق رحبة وعلاقات شراكة وتعاون استراتيجى شامل بينهما تستشرف مستقبلا مشرقا .

وقال بينج - فى كلمته فى افتتاح فعاليات قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى لعام 2018 - إنه "من دواعى سرورى أن أرى التئام أصدقائى القدماء والجدد فى أسرة الصداقة الصينية والأفريقية الكبيرة مرة أخرى بمناسبة قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى لعام 2018".

وتابع "قبل شهر ونصف، زرت أفريقيا للمرة الرابعة كرئيس صينى، كما تعد زيارتى التاسعة لقارة أفريقيا"، لافتا "وخلال زيارتى رأيت أراضى أفريقيا الخصبة وشعوبها الساعية وراء حياة السعادة، الأمر الذى يرسخ إيمانى بأن التنمية فى أفريقيا لا حدود لها ومستقبل أفريقيا مقبل على أمال عريضة".

وأضاف بينج أن "الصين وأفريقيا لما لديهما من معاناة متشابهة ومهمة مشتركة تتضامنان وتتآزران فى الماضى، وتشقان الطريق بالتعاون والكسب المشترك، حيث ظلت الصين تلتزم بالصدق، والنتائج الحقيقية والصداقة، وحسن النية، والسعى وراء الخير الأعظم، والمصلحة المشتركة، وتتضامنان مع الدول الأفريقية بروح فريق واحد لتحقيق التقدم المستمر".


وأوضح أن "الصين تلتزم بالصدق والمساواة فى التعاون، حيث ظل شعب الصين، البالغ عدده 1.3 مليار نسمة يربطه مصير بالشعوب الأفريقية البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، يحترم أفريقيا ويدعمها ولا يتدخل فى جهود الدول الأفريقية، لاستكشاف طرق تنموية تتناسب مع ظروفها الوطنية، كما لا نتدخل فى الشؤون الأفريقية الداخلية، ولا تفرض الصين إرادتها على الآخرين ، ولا تربط أى شرط سياسى بمساعدات إلى أفريقيا ، ولا تسعى إلى كسب مصلحة سياسية لنفسها خلال الاستثمار والتمويل فى أفريقيا .


وأشار بينج بشكل خاص إلى إعطاء الدول الثلاث الجديدة التى انضمت إلى منتدى التعاون الصينى الأفريقى منذ قمة جوهانسبرج وهى جامبيا وساوتومى وبرنسيب وبوركينا فاسو ترحيبا خاصا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بث مباشر .. فعاليات منتدى الصين - أفريقيا بمشاركة الرئيس السيسي

الصين

قمة الصين أفريقيا

الرئيس السيسى




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة