رئيس الصين: التنمية فى أفريقيا لا حدود لها ومستقبلها مقبل على أمال عريضة

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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الاثنين أن التعاون مع أفريقيا أمامه أفاق رحبة وعلاقات شراكة وتعاون استراتيجى شامل بينهما تستشرف مستقبلا مشرقا .

وقال بينج - فى كلمته فى افتتاح فعاليات قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى لعام 2018 - إنه "من دواعى سرورى أن أرى التئام أصدقائى القدماء والجدد فى أسرة الصداقة الصينية والأفريقية الكبيرة مرة أخرى بمناسبة قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى الأفريقى لعام 2018".

وتابع "قبل شهر ونصف، زرت أفريقيا للمرة الرابعة كرئيس صينى، كما تعد زيارتى التاسعة لقارة أفريقيا"، لافتا "وخلال زيارتى رأيت أراضى أفريقيا الخصبة وشعوبها الساعية وراء حياة السعادة، الأمر الذى يرسخ إيمانى بأن التنمية فى أفريقيا لا حدود لها ومستقبل أفريقيا مقبل على أمال عريضة".

وأضاف بينج أن "الصين وأفريقيا لما لديهما من معاناة متشابهة ومهمة مشتركة تتضامنان وتتآزران فى الماضى، وتشقان الطريق بالتعاون والكسب المشترك، حيث ظلت الصين تلتزم بالصدق، والنتائج الحقيقية والصداقة، وحسن النية، والسعى وراء الخير الأعظم، والمصلحة المشتركة، وتتضامنان مع الدول الأفريقية بروح فريق واحد لتحقيق التقدم المستمر".



وأوضح أن "الصين تلتزم بالصدق والمساواة فى التعاون، حيث ظل شعب الصين، البالغ عدده 1.3 مليار نسمة يربطه مصير بالشعوب الأفريقية البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، يحترم أفريقيا ويدعمها ولا يتدخل فى جهود الدول الأفريقية، لاستكشاف طرق تنموية تتناسب مع ظروفها الوطنية، كما لا نتدخل فى الشؤون الأفريقية الداخلية، ولا تفرض الصين إرادتها على الآخرين ، ولا تربط أى شرط سياسى بمساعدات إلى أفريقيا ، ولا تسعى إلى كسب مصلحة سياسية لنفسها خلال الاستثمار والتمويل فى أفريقيا .



وأشار بينج بشكل خاص إلى إعطاء الدول الثلاث الجديدة التى انضمت إلى منتدى التعاون الصينى الأفريقى منذ قمة جوهانسبرج وهى جامبيا وساوتومى وبرنسيب وبوركينا فاسو ترحيبا خاصا.