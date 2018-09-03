video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الحكومة الأسبانية يقترح استفتاء على تعزيز الحكم الذاتى لكاتالونيا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:22 م
رئيس الحكومة الأسبانية يقترح استفتاء على تعزيز الحكم الذاتى لكاتالونيا رئيس اقليم كتالونيا
أ ف ب
إضافة تعليق

      

اقترح رئيس الحكومة الإسبانية الإثنين تنظيم استفتاء فى كاتالونيا على منح مزيد من الحكم الذاتى للمنطقة الغنية ، لكنه استبعد السماح بتصويت على الاستقلال كما يطالب القادة الكاتالونيون.

ورئيس الحكومة الاشتراكى بيدرو سانشيز، الذى سعى منذ توليه مهامه فى يونيو لنزع فتيل التوتر إزاء مساعى كاتالونيا للاستقلال، بإجراء مفاوضات مع رئيس الاقليم الانفصالى كيم تورا، قال لإذاعة كادينا سير إن الحوار يجب أن يؤدى إلى "تصويت على تعزيز الحكم الذاتى لكاتالونيا".

وأضاف "إنه استفتاء على الحكم الذاتى، ليس لتقرير المصير" بدون تحديد موعد للتصويت المقترح.

ومنحت كاتالونيا التي لديها لغتها الخاصة، حكما ذاتيا بموجب الدستور الإسبانى عام 1978، الذى أقر بعد 3 سنوات على وفاة الدكتاتور فرنشيسكو فرانكو.

في 2006 الغت المحكمة الدستورية الإسبانية عدة مواد فى الدستور تشمل محاولات لتقديم اللغة الكاتالونية على الإسبانية فى المنطقة، ومادة تشير إلى المنطقة بوصفها "أمة".

وأدى قرار المحكمة إلى تصاعد التأييد للاستقلال فى كاتالونيا، البالغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة وتمثل نحو خمس الاقتصاد الإسبانى.

وقال سانشيز إن "كاتالونيا حاليا لديها قانون لم تقم بالتصويت عليه، لذا هناك مشكلة سياسية".

ونأت حكومة الأقلية لسانشيز، والتي تعتمد على تأييد الاحزاب الانفصالية الكاتالونية، بنفسها عن النهج المتشدد الذى تبناه سلفها المحافظ ضد المساعى الانفصالية للإقليم، والتى أثارت أزمة سياسية كبيرة.

وكثفت حكومة كاتالونيا مساعيها لتنظيم استفتاء على الاستقلال فى الأول من اكتوبر رغم قرار قضائى بحظره وتخلل الاستفتاء أعمال عنف.

ثم صوّت برلمان إقليم كاتالونيا على إعلان الاستقلال فى أكتوبر، ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة الإقليم وفرض الحكم المباشر عليه.

واختير كيم تورا شخصيا من سلفه كارليس بوتشيمون المقيم فى المنفى فى بلجيكا لتفادى محاكمته فى اسبانيا بتهمة العصيان.

وتشير استطلاعات الرأى إلى انقسام الكاتالونيين حول الاستقلال لكن غالبية ساحقة تؤيد استفتاء للبت فى المسألة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إسبانيا تحيى الذكرى الأولى لهجمات أودت بحياة 16 شخصا بإقليم كتالونيا

إقليم كتالونيا يعلن استعداده لاستقبال 141 مهاجرا على متن السفينة "أكواريوس"

اسبانيا

كتالونيا

الاستقلال




لا تفوتك
السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

السيسى يلتقى "سيلفا كير" فى بكين.. وشكرى: ندعم استقرار جنوب السودان

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

المجتمعات العمرانية تطرح 138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

مميش لـ"اليوم السابع" من الصين: وقعنا 3 اتفاقيات باستثمارات 1.1 مليار دولار ..وفاتحين إيدينا لأى مستثمر يفيد الاستثمار بمصر.. وقناة السويس أسرع قناة تصل بين الشرق والغرب..واختصرنا زمن العبور لـ11 ساعة فقط

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

جولة "الخطايا التحكيمية" تفجر بركان الغضب فى "الإيجيبيشن ليج".. نور الدين يحرم الأهلى من الفوز أمام الإنتاج الحربى.. معروف يغير مسار مباراة الزمالك وإنبى.. والغندور يرفض احتساب ركلتى جزاء للنجوم

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

"من مدرج الجماهير".. عصام الحضرى يدعم لاعبى المنتخب قبل مباراة النيجر

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لو بتحب جديد.. إزاى تحافظ على علاقتك بأصحابك؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة