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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التشغيل التجريبى لمترو مصر الجديدة الشهر المقبل

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:07 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التشغيل التجريبى لمترو مصر الجديدة الشهر المقبل هشام عرفات وزير النقل
إعداد محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن تعلن انتظام عملية صرف معاشات سبتمبر فى اليوم الثانى

 

وزارة التموين:

وزير التموين يجتمع مع اللجنة العليا للأرز استعدادا لموسم التوريد المحلى 2018

 

وزارة التربية والتعليم:

مع اقتراب بداية الدراسة.. التعليم تؤكد عدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات

 

وزارة الصحة:

الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 67 حالة

 

وزارة الإسكان:

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تطرح 99 قطعة أرض للبيع بالمزاد العلنى فى 5 محافظات غدًا

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

 

وزارة النقل:

التشغيل التجريبى لمترو مصر الجديدة الشهر المقبل والافتتاح نهاية العام

 

وزارة الهجرة

وزيرة الهجرة تشارك بمؤتمر جامعة المنصورة لدعم مركز الكلى الأحد المقبل

 


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