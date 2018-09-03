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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:51 م
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خصم شهر لاثنين من خطباء المكافأة بـ"أوقاف بنها" فى القليوبية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:33 م
خصم شهر لاثنين من خطباء المكافأة بـ"أوقاف بنها" فى القليوبية الشيخ عبد المعطى عياد مدير إدارة أوقاف بنها أول
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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قرر الشيخ عبد المعطى عياد، مدير إدارة أوقاف بنها أول، والشيخ صبحى فهيم كبير المفتشين بالإدارة، خصم شهر من اثنين من خطباء المكافأة التابعين للإدارة، نظرا لمخالفتهم التعليمات، حيث قام كل منهما بالبدل دون إخطار مفتش المنطقه والإدارة.
 
وشدد "عياد"، على جميع الأئمة والخطباء بإلتزام التعليمات الخاصة بخطبة الجمعة، من حيث الموضوع والوقت والزى الرسمى، وعدم التبادل فيما بينهم إلا بعلم مفتش المنطقة، وبإذن الإدارة، مؤكدا بأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
 

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القليوبية

وكيل اوقاف القليوبية

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