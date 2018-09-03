تموين الشرقية يضبط 5700 كيلو سكر تموينى قبل بيعها فى السوق السوداء

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية التموين فى الشرقية، من ضبط مخزن معبأ بالسكر التموينى فى الزقازيق بغرض بيعه بالسوق السوداء، وكذا سيارة محملة 2 طن سلع تموينية لذات الغرض فى أبوكبير، وضبط مصنع لإنتاج العسل بمواد مجهولة المصدر .

وأكدت مديرية التموين لـ"اليوم السابع"، أن يسرى كمال رئيس قطاع تموين وسط والمفتشين "مجدى فرج و مصطفى الشحات" قاموا بشن حملة أسفرت عن المحضر رقم 1568 جنح أمن دولة طوارئ مركز الزقازيق ضد المسئول عن مخزن السكر تموينى، ومسئول تعبئة وتكيس السكر 3 سائق أمين العهدة وذلك لتجميعهم 5700 كيلو سكر كيس تموينى ومحاولة تهريبها بفواتير سبق صرفها ، وتم التحفظ على المضبوطات.

وأيضا تمكن جمال نصر الله مدير عام إدارة تموين أبو كبير والمفتشين محمد محيى رئيس الرقابة ، محمد الشاعر مدير عام بالرقابة التموينية ، محمود مسلم مفتش بالرقابة التموينية من بضبط سيارة نصف نقل محملة بسلع تموينية وهى نصف طن سكر مدعم و٥٠ كرتونة زيت تموين و١٠٠ كيس أرز تموين وتم ضبط السيارة أثناء تهريبها من مدينة أبوكبير متجه إلى مدينة فاقوس وتم تحرير محضر رقم ١٣٢٠جنح أمن دولة طوارئ.

وفى السياق ذاته حملة مكبرة برئاسة محمد المرشدى مدير إدارة ديرب نجم والمفتشين "عماد خريبة، كمال الكفراوى، محمد فهمى، نبيل نبيل"، من ضبط مصنع عسل أسمر يستخدم مواد مجهولة المصدر، ٣٠٠ عبوة عسل أسمر معبئة داخل برطمانات بلاستك زنة نصف كيلو ، وأدوات التصنيع تحرير محضر رقم ٥٥٥ جنح أمن دولة طوارئ.



















