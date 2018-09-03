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تعيين 3 رؤساء مراكز جدد بالوادى الجديد.. تعرف عليهم

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 08:25 ص
تعيين 3 رؤساء مراكز جدد بالوادى الجديد.. تعرف عليهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصدر القرار رقم 510 لسنه 2018  والذى تضمن تعيين 3 رؤساء مراكز إدارية بالمحافظة،  وهم  اللواء محمد رجب  الفحام رئيسا لمركز الفرافرة، وكمال إبراهيم عبد العزيز رئيسا لمركز الداخلة، والمهندس مجدى حسن الطماوى رئيسا لمركز الخارجة. 
 
وأكد المحافظ ، فى بيان، على ضرورة مضاعفة حجم العمل وبذل أقصى الجهود فى التعامل مع الملفات الخاصة بقضايا المواطنين  ، ووضع ملف منظومة النظافة العامة على رأس أولويات العمل والمتابعة الميدانية والتفاعل والتواصل مع المواطنين ورصد التعديات بمختلف صورها  والتعامل الفوري معها .
 
 

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