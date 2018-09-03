تعيين 3 رؤساء مراكز جدد بالوادى الجديد.. تعرف عليهم

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أصدر القرار رقم 510 لسنه 2018 والذى تضمن تعيين 3 رؤساء مراكز إدارية بالمحافظة، وهم اللواء محمد رجب الفحام رئيسا لمركز الفرافرة، وكمال إبراهيم عبد العزيز رئيسا لمركز الداخلة، والمهندس مجدى حسن الطماوى رئيسا لمركز الخارجة.

وأكد المحافظ ، فى بيان، على ضرورة مضاعفة حجم العمل وبذل أقصى الجهود فى التعامل مع الملفات الخاصة بقضايا المواطنين ، ووضع ملف منظومة النظافة العامة على رأس أولويات العمل والمتابعة الميدانية والتفاعل والتواصل مع المواطنين ورصد التعديات بمختلف صورها والتعامل الفوري معها .