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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 06:08 ص
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تعرف على الخريطة الكاملة للبنوك العاملة فى مصر ومقارها الرئيسية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 06:00 ص
تعرف على الخريطة الكاملة للبنوك العاملة فى مصر ومقارها الرئيسية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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ينشر "اليوم السابع" أحدث خريطة متكاملة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، وتواريخ تأسيسها، وعناوين المقار الرئيسية لها، والتى تتركز فى منطقة وسط القاهرة، إلى جانب منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
 
وشهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.
 
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
 
 

 


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