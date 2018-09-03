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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:17 ص
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بعد توقيع الرئيس عقده فى بكين.. معلومات هامة عن مجمع البتروكيماويات بمحور القناة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:00 ص
بعد توقيع الرئيس عقده فى بكين.. معلومات هامة عن مجمع البتروكيماويات بمحور القناة زيارة الرئيس السيس للصين
كتبت- هبة حسام
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ثانى أيام زيارته بالصين، على توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة فى مصر بقيمة استثمارية إجمالية حوالى 18.3 مليار دولار.
 
شهد الرئيس السيسى أمس الأحد، توقيع العقود بالعاصمة الصينية "بكين"، والتى جاء من أهمها عقد إنشاء مجمع للبتروكيماويات بمحور قناة السويس.
 
ومن واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، ننشر أهم المعلومات عن مشروع البتروكيماويات والذى سينفذ بالعين السخنة بالمنطقة الجنوبية لمحور القناة.
 
- يعد هذا المجمع ، أضخم مشروع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط.
 
- ينفذ بالعين السخنة على مساحة 5 ملايين متر مربع.
 
- يمثل بداية حقيقية لعودة الاستثمارات والتمويلات العالمية للمشروعات المصرية.
 
- يساهم فى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية، استناداً على ما تحققه صناعة البتروكيماويات من نهضة صناعية.
 
- يتكون المشروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 مليون طن سنوياً.
 
- يتضمن 3 خطوط لإنتاج البولى إيثيلين بدرجات مختلفة.
 
- كما يتضمن خط لإنتاج البيوتادين والبنزين.
 
- بالإضافة لتضمنه خطين لإنتاج البولى بروبيلين بطاقة إجمالية 4 مليون طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية اللازمة لسد حاجة السوق المحلى وتصدير الفائض.
 
- تقدر الاستثمارات المتوقعة من تصدير الفائض من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من هذا المشروع بنحو 10.9 مليار دولار، أى ما يعادل 200 مليار جنيه.
 
- يعتبر مجمع البتروكيماويات قاعدة لانطلاق العديد من المشروعات التكميلية التى تتيح فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب للعمل فى مصر.
- عند تشغيل المشروع، متوقع حجم تداول بقيمة 14 مليار دولار سنوياً.
 
- بالإضافة لصادرات تصل إلى 8 مليارات دولار سنوياً بما يسهم فى زيادة صادرات مصر الإجمالية.
 
- توفير ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء.
 
- توفير 3 آلاف فرصة عمل عند التشغيل.
 
- توفير 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة فى مجال الخدمات والدعم.
 
- عند استخدام 100% من منتجات المشروع كمواد خام، سيتم تحويلها لمنتجات أخرى مما يسهم فى توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
 
وكانت الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وقعت فى نهاية شهر يونيو الماضى بروتوكول تعاون لتنفيذ أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالعين السخنة على مساحة 5 ملايين متر مربع.
 
ومن الجدير بالذكر أن زيارة الرئيس حالياً للصين، مدتها 4 أيام بدأت أمس الأول السبت، وذلك للمشاركة فى قمة الصين – أفريقيا، ويتضمن برنامج الزيارة العديد من اللقاءات منها لقاء امس الذى تم مع رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى مصر، لتوقيع عدد من العقود والاتفاقيات الاستثمارية.
 
 
 
 
 

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متحدث الرئاسة: السيسى يوقع مع شركات صينية مشروعات بمصر بـ18.3 مليار دولار

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