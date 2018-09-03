انطلاق معسكر الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال بأسيوط بمشاركة 100 طفل

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، انطلاق فعاليات معسكر إعداد الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال بمحافظة أسيوط وبمشاركة 100 طفل من من كافة الفئات سواء من حيث النوع أوالسن وبالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس حالياً يقوم بإطلاق الفريق الوطنى للحماية ومناهضة العنف ضد الأطفال بـ 4 محافظات تبدأ بأسيوط ثم تليها محافظات، الشرقية، الإسكندرية ،القاهرة.

وأشارت إلى أن أنشطة المعسكر تتضمن إعطاء الأطفال نبذة عن حقوق الطفل، وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وكذلك حقوق الأطفال ومسئولياتهم للحصول على هذه الحقوق، وصور العنف ضد الأطفال وأشكال وصور الإساءة التي يمكن أن يتعرض لها الطفل وكيفية التصدى لها، وآليات الإبلاغ ومنها خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية ، وسياسات الحماية .

وأضافت أن أنشطة المعسكر تتضمن أيضاً التعريف بحملة ( # انا ضد التنمر ) التي أطلقها المجلس بالتعاون مع منظمة يونيسف ،ووزارة التربية والتعليم وكذلك دور المجلس في رعاية وحماية الأطفال في حراك ، وذلك ليكونوا أعضاء فريق الدعوة للحماية ومناهضة العنف بالمحافظة والذي سيساهم فى الدعوة لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتعزيز آليات حمايتهم، كما يعد هذا الفريق أحد آليات تعزيز مشاركة الأطفال وإعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم فيما يتعلق بهم من سياسات.

وأكدت أن هذا المعسكر يأتى في إطار حرص المجلس علي ضرورة مشاركة الأطفال لإنفاذ حقوق الطفل التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية لبناء جيل مدرك لواجباته تجاه المجتمع المحيط به وواع لكافة حقوقه في التعليم والصحة والحماية والمشاركة والرفاهه ، وإستكمالا لمراحل إعداد الفريق الوطني للدعوة والحماية ومناهضة العنف ضد الأطفال، وللتوسع ايضاً فى الحصول على الحماية للأطفال المعرضين للخطر والذي ينفذه المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتمويل من الاتحاد الأوروبي