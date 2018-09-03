اليوم.. نهاية الجسر الجوى لعودة حجاج فلسطين.. مصر للطيران نقلت 45 ألف حاج

نجحت مصر للطيران فى نقل 45 ألف حاج من جدة والمدينة المنورة على متن 144 رحلة جوية حتى اليوم لتصل مطار القاهرة وعددًا من المطارات المصرية الأخرى.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران اليوم 22 رحلة جوية لعودة 5 آلاف حاج، حيث يغادر مطار المدينة المنورة اليوم 11 رحلة جوية لنقل 2600 حاجً من حجاج القرعة والتضامن والبعثات والهيئات وشركات السياحة وحجاج الترانزيت.

كما يشهد اليوم ختام الجسر الجوى لعودة حجاج فلسطين بواقع رحلتين فقط، كما تسيرالشركة 11 رحلة جوية من مطار جدة لعودة 2390 حاجًا من بينهم رحلتين خاصتين لنقل حجاج باماكو بمالي.

أما عن غدٍ الثلاثاء، تسير مصر للطيران 17 رحلة جوية لعودة 4220 حاجًا وذلك بواقع 7 رحلات قادمة من المدينة المنورة لعودة 1713 حاجا إلى القاهرة، كماتسير الشركة 10 رحلات جوية بواقع 8 رحلات إلى مطار القاهرة من بينهم رحلتين لعودة حجاج باماكو هذا بالإضافة رحلتين إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.