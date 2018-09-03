اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين بـ"ولاية الجيزة"

كتب إيهاب المهندس

تنطق المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، بحكمها على المتهمين فى قضية ولاية الجيزة والمقيِّدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية.

كانت قد أحالت محكمة غرب القاهرة العسكرية فى 17 مارس الماضى أوراق 4 متهمين للمفتى بينهم 3 متهمين غيابى.

والمتهمين المحال أوراقهم هم محمود نصر أبو طالب الليثى، وجمعة شعبان عبد الله سلام، وحسن إبراهيم محمد رجب، وإبراهيم فتحى مغاورى.

ويحاكم المتهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لضرب مؤسسات الدولة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.