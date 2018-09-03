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اليوم.. الحكم على المتهمين فى قضية فساد "مواسير المياه"

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 05:00 ص
اليوم.. الحكم على المتهمين فى قضية فساد "مواسير المياه" محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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تنطق اليوم، الدائرة 22 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، بالحكم على المتهمين فى قضية مواسير المياه، والمتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 468 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016 المقيدة برقم 54 لسنة 2016، "محمود ع"، أستاذ بجامعة عين شمس، و"السيد ا"، رئيس مجلس إدارة شركة، و"أحمد ع" رئيس مجلس إدارة شركة، وسعد ح، رئيس مجلس إدارة شركة للأنابيب.

وكشفت التحقيقات تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

 


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