اليوم.. أخر فرصة لتنسيق رغبات طلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين

وائل ربيعى

ينتهى موقع التنسيق الإلكترونى من استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق والمتخلفين عن المراحل السابقة فى السابعة من مساء اليوم الإثنين، بعد انتهاء المدة القانونية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه لن تتم إعادة تنسيق رغبات أى طالب بعد انتهاء تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثالثة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الدور الثانى من الثانوية العامة ملء الرغبات بشكل دقيق والالتزام بالمواعيد المقررة لتسجيل الرغبات على موقع التنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالى، الحد الأدنى للتقدم بـ205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50٪؜ وذلك لعدد 64575 طالبا بالشعية العلمية ، و60592 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالي125167طالبا .