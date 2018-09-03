اليابان تحذر مواطنيها من إعصار قوى يضرب غرب ووسط البلاد

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حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الاثنين من اقتراب إعصار قوى من ساحل جنوب المحيط الهادى فى اليابان، والذى من المرجح أن يضرب مناطق غربى اليابان غدا الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن وكالة الأرصاد توقعها بأنه قد يصبح أقوى إعصار يضرب اليابسة فى اليابان منذ 25 عاما، مؤكدة أن مناطق واسعة يجب أن تكون فى حالة تأهب قصوى بسبب العواصف القوية والأمواج العالية والأمطار الغزيرة.

وقال مسؤول بالوكالة - فى مؤتمر صحفى طارئ - إنه من المرجح أن تتفاقم العواصف الممطرة بشكل مفاجئ مع اقتراب الإعصار، داعيا المواطنين لعدم الخروج إلا عند الضرورة والاستعداد للإجلاء.

ومن المنتظر أن تلغى شركات الطيران وشركات السكك الحديدية خدماتها يوم غد الثلاثاء خشية تعرضها لأضرار بالغة وتعطل حركة المرور.

وذكرت شركة سكة حديد غرب اليابان أنها تعتزم إلغاء خدمات القطارات فى المنطقة الحضرية المتمركزة فى أوساكا من بداية يوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى - فى اجتماع للحكومة والأحزاب الحاكمة - "لقد رأينا الأعاصير والأمطار الغزيرة.. وسوف تبذل الحكومة قصارى جهدها لمنع الكارثة".

وكانت اليابان قد تعرضت لسلسلة من الأعاصير فى الآونة الأخيرة، حيث تعرضت المناطق الغربية منها إلى فيضانات وانهيارات أرضية ضخمة خلفت أكثر من 220 قتيلاً.