video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة مقتل عامل بالشرابية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:16 م
النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة مقتل عامل بالشرابية محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق
قررت نيابة حوادث شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد المنشاوى، استدعاء شهود العيان فى واقعة مقتل عامل على يد شخصين، سبب نومه فى مدخل العقار الذى تسكن فيه خالتهم، وذلك بعد إخلاء سبيلها، وحبسهم على ذمة القضية.
 
كان قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، جدد حبس المتهمين "هيثم .م"، و"محمد.م"، لمدة  15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة  الشرابية لخلافات سابقة بينهم.
 
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الشرابية من كشف غموض مقتل عامل، عثر على جثته وبها عدة اصابات بالصدر والجمجمة، وملقاة بالشارع.
 
توصلت تحريات المباحث إلى أن الجثة لشخص يدعى "مدحت. م"، 26 سنة، وشهرته سمسم، عامل، ولقي مصرعه على يد كل من :هيثم. م"، وشهرته جلودي، 35 سنة، عامل، و"محمد. م"، 30 سنة، عامل، وقام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بسكين ومعاونيه النيابة تبين  اصابته بجرح نافذ في الصدر وجرح في الجمجمة.
 
وتشكل فريق بحثى، وتم ضبط المتهمين وعثر على الادوات المستخدمة في الجريمة، وهى عبارة عن ملعقة عليها آثار دماء وعدد 2 سكينة ذات نصل معدني حاد ملفوف على إحداهما لاصق أسود والأخرى حبل أبيض، وجميعها في كيس أسود.وامرت النيابة بتشريح ودفن الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

حبس المتهمين بقتل خفير خصوصى بسبب خلافات مالية بالبدرشين 4 أيام

قتل عمد

قتل بسبب خلافات

قتل عامل

قسم الشرابية

أمن القاهرة

تجديد حبس

اخبار الحوادث اليوم

أخبار الداخلية

اخبار مصر

أخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة