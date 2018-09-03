النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة مقتل عامل بالشرابية

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد المنشاوى، استدعاء شهود العيان فى واقعة مقتل عامل على يد شخصين، سبب نومه فى مدخل العقار الذى تسكن فيه خالتهم، وذلك بعد إخلاء سبيلها، وحبسهم على ذمة القضية.

كان قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، جدد حبس المتهمين "هيثم .م"، و"محمد.م"، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة الشرابية لخلافات سابقة بينهم.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الشرابية من كشف غموض مقتل عامل، عثر على جثته وبها عدة اصابات بالصدر والجمجمة، وملقاة بالشارع.

توصلت تحريات المباحث إلى أن الجثة لشخص يدعى "مدحت. م"، 26 سنة، وشهرته سمسم، عامل، ولقي مصرعه على يد كل من :هيثم. م"، وشهرته جلودي، 35 سنة، عامل، و"محمد. م"، 30 سنة، عامل، وقام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بسكين ومعاونيه النيابة تبين اصابته بجرح نافذ في الصدر وجرح في الجمجمة.

وتشكل فريق بحثى، وتم ضبط المتهمين وعثر على الادوات المستخدمة في الجريمة، وهى عبارة عن ملعقة عليها آثار دماء وعدد 2 سكينة ذات نصل معدني حاد ملفوف على إحداهما لاصق أسود والأخرى حبل أبيض، وجميعها في كيس أسود.وامرت النيابة بتشريح ودفن الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.