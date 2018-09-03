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المرور يضبط 106 مخالفة سرعات و97 موقف عشوائى أعلى محاور وميادين الجيزة

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:38 ص
المرور يضبط 106 مخالفة سرعات و97 موقف عشوائى أعلى محاور وميادين الجيزة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7425 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 106 مخالفة تجاوز سرعات و 2125 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 97 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 40 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 83 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 27 دراجة بخارية وسيارة
 
 

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