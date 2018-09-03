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المتهمان بقتل عامل بالشرابية: "كان ينظر لخالتنا نظرات غريبة"

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:00 ص
المتهمان بقتل عامل بالشرابية: "كان ينظر لخالتنا نظرات غريبة" جثه - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أدلى المتهمان بقتل مواطن بمنطقة الشرابية باعترافات تفصيلية لجريمتهما، وأكدا أن السبب وراء الجريمة هو الدفاع عن خالتهما التى تقيم فى نفس العقار المقيم فيه المجنى عليه، وأن الدافع وراء القتل هو حرجها من نوم المجنى عليه فى مدخل العقار، وكذلك نظراته لها أثناء دخولها أو خروجها.

واعترف المتهمان أمام ممثل النيابة العامة، أن "مدحت.م"، الذى توفى كان ينام فى مدخل العقار الذى تقطن فيه خالتهما، وأن خالتهما كانت لا تستطيع دخول المنزل أو الخروج منه، بسبب وجود ذلك الشخص فى مدخله، ونومه بشكل غير لائق، لأنها كانت تشعر بالحرج عندما تدخل أو تخرج من شقتها فتجد نائماً فى طريقها يرمقها بنظرات غريبة.

وأضاف المتهمان فى اعترافاتهما، أن المجنى عليه لم يكتف بالنوم فى مدخل العقار، ولكنه كان ينظر إلى خالتهم أيضا نظرات مريبة، وهو ما جعلها تشعر بالخوف منه، وفى إحدى المرات تشاجرت معه بسبب نوم بمدخل العقار، ولم تكن مشاجرة واحدة بل عدة مرات تنهره لعدم نومه مرة أخرى، إلا أنه لم يكف عن الجلوس والنوم بنفس المكان.

وأشار المتهمان إلى أنهما تحدثا مع المجنى عليه بأسلوب لطيف لإثنائه عن النوم فى مدخل المنزل، ولكنه رفض ذلك، قائلا لهما: "أنا أنام مطرح ما أنا عايز"، وهنا تطور الأمر إلى مشادة كلامية وصوت عالى بنيهم وبين المجنى عليه، وأن شقيق المجنى عليه حاول التعدى علينا، وعندما وصل الأمر إلى التشابك، وفى أحد الضربات التى كيلت إلى المجنى عليه أحدهم أنهت حياته، ومات على الفور.

وفى نفس السياق لم يتم العثور على أى كاميرا فى مكان الحادث، فقررت نيابة الحوادث إخلاء سبيل ربة منزل وخالة المهتمين على ذمة التحقيقات التى تجريها فى قضية القتل، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية جدد حبس المتهمين "هيثم.م" و"محمد.م" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة الشرابية لخلافات سابقة بينهم.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الشرابية من كشف غموض مقتل عامل، عثر على جثته وبها عدة إصابات بالصدر والجمجمة، وملقاة بالشارع.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن الجثة لشخص يدعى "مدحت.م" 26 سنة، وشهرته سمسم، عامل، لقى مصرعه على يد كل من: "هيثم.م"، وشهرته جلودى، 35 سنة، عامل، و"محمد.م"، 30 سنة عامل، وقام المتهمان بالتعدى على المجنى عليه بسكين ومعاونيه النيابة تبين إصابته بجرح نافذ فى الصدر وجرح فى الجمجمة.

وتشكل فريق بحثى وتم ضبط المتهمين وعثر على الأدوات المستخدمة فى الجريمة، وهى عبارة عن ملعقة عليها آثار دماء و2 سكينة ذات نصل معدنى حاد ملفوف على إحداهما لاصق أسود والأخرى حبل أبيض، وجميعها فى كيس أسود، وأمرت النيابة بتشريح ودفن الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.


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