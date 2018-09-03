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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
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الكشف على 1279 حالة بالقافلة الطبية بإحدى قرى القناطر الخيرية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:15 م
الكشف على 1279 حالة بالقافلة الطبية بإحدى قرى القناطر الخيرية قافلة طبية - ارشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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اختتمت القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بقرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية فعالياتها، حيث تم توقيع الكشف على 1279 حالة تنوعت ما بين أطفال وأشعة وباطنة وجرحة ورمد.
 
وأكد سيد مراد، مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات "الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ واعصاب، والأشعة والتحاليل"، حيث إن القافلة وقعت الكشف على 1279 حالة، على مدار اليومين الماضيين، وتم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلي تدخل جراحي إلى المستشفيات لعمل اللازم.
 
وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة، بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التى تفتقر للخدمات الصحية.
 
وأضاف "الطباخ"، أن مديرية الصحة ستنظم 7 قوافل طبية خلال الشهر الجاري.
 
 
 
 

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