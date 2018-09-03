العثور على 183 قرص ترامادول مع راكب قبل سفره إلى السعودية

كتب هانى عثمان – محمود عبد الغنى

ضبطت سلطات امن مطار القاهرة الدولى اليوم،الاثنين، راكبا بحوزته 183 قرص لعقار الترامادول المخدر، وذلك بعد الاشتباه فيه خلال انهاء اجراءات سفرة الى المملكة العربية السعودية، وبناء عليه تم اتاخاذ الاجراءات القانونية معه.