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العثور على 183 قرص ترامادول مع راكب قبل سفره إلى السعودية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:38 م
العثور على 183 قرص ترامادول مع راكب قبل سفره إلى السعودية مطار القاهره
كتب هانى عثمان – محمود عبد الغنى
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ضبطت سلطات امن مطار القاهرة الدولى اليوم،الاثنين، راكبا بحوزته 183 قرص لعقار الترامادول المخدر، وذلك بعد الاشتباه فيه خلال انهاء اجراءات سفرة الى المملكة العربية السعودية، وبناء عليه تم اتاخاذ الاجراءات القانونية معه.

وكانت معلومات وردت لإدارة البحث الجنائى بالمطار عن اعتزام أحد الركاب السفر خارج البلاد وبحوزته مواد مخدرة، وأشارت المعلومات لدى رجال الأمن إلى أنه حجز تذكره سفر للمدينة المنورة بالسعودية، وحال دخوله للصالة الموسمية تم إيقافه وتفتيشه والعثور معه على الأقراص المخدرة.

وقد أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخذا الإجراءات القانونية اللازمة مع الراكب المتهم بحيازة مواد مخدرة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


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