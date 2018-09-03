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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 01:34 م
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"الصحة" توفر فريق جودة لحل مشكلات المرضى قبل وبعد الجراحة وتنهى 53 شكوى

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:38 م
"الصحة" توفر فريق جودة لحل مشكلات المرضى قبل وبعد الجراحة وتنهى 53 شكوى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب ــ وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة، أنه منذ بدء المشروع القومى للقضاء على قوائم انتظار المرضى، استقبل فريق الجودة المعنى بمتابعتهم وحل مشكلاتهم قبل وبعد اجراء العمليات، 53 شكوى تم التعامل معها وحلها. 
 
يأتى ذلك فى إطار توجيه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشكيل فريق جودة لمتابعة حالات المرضى قبل وبعد العمليات الجراحية للمشروع القومي للقضاء على قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.  
 
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من ضمن الشكاوى التي تم رصدها فريق الجودة لمتابعة حالات قوائم الانتظار، مريضة رفض المستشفى استقبالها، نظرا لعدم وجود اسمها لديهم، وعلى الفور تم التواصل مع المريضة واعادة توجيهها بعد التنسيق مع المستشفى، وبالفعل قامت المريضة بإجراء العملية، كما تم رصد شكوى أخرى من مريض تم تحويله إلى مستشفى ، ولم يستطيع اجراء عملية زراعة قوقعة لعدم توافر القوقعة بالمستشفى، وعلى الفور تم توفيرها وقام المريض بإجراء العملية.
 
وأوضح  أن فريق الجودة من شأنه، ضمان استمرار أعمال المشروع القومي وحفاظاً على ما تم تحقيقه من انجازات للمريض المصري وتحقيق كافة الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وفى سياق متصل، استقبل فريق الجودة شكوى من مريضة حيث توجهت الى مستشفى لإجراء عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات، وطلبت منها المستشفى دفع مبلغ  7 الاف جنيه، وقامت المريضة بالتواصل مع غرف العمليات لقوائم الانتظار، وعلى الفور قام ممثل غرفة قوائم الانتظار بالتواصل مع مدير المستشفى لإجراء العملية دون دفع أى رسوم أو أعباء مالية، ولك طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية لإجراء العمليات الجراحية بالمجان.  
 
جدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجان فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية والتي هدفها إحكام الرقابة والمتابعة على المنظومة، وهم " لجنة الدعم اللوجستي للمنظومة، ولجنة الدعم الفني للمنظومة، ولجنة الادارة والحكم للمنظومة، ولجنة التمويل المالي، و وحدة التخطيط الاستراتيجي" رئاسة المشروع "، بالإضافة الى ان وزارة الصحة والسكان خصصت الموقع الالكتروني wl.smcegy.com و الخط الساخن 15300، للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة بالمجان، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية.

 


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