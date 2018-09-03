video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان: قمة "فوكاك" مؤشر مهم على تقدم العلاقات الصينية الأفريقية

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 07:00 ص
السودان: قمة "فوكاك" مؤشر مهم على تقدم العلاقات الصينية الأفريقية الدرديرى أحمد وزير الخارجية السودانى
بكين /أ ش أ/
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية السودانى "الدرديرى أحمد" إن مبادرات الصين قائمة على تبادل المنافع وتقع ضمن المنظور الاستراتيجى للسودان، مشيرا إلى أن قمة منتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك) تعد حدثا مهما يؤشر على مدى التقدم فى العلاقات الصينية-الأفريقية ويؤكد على مدى رسوخ هذه العلاقة التى تعد لها أولوية قصوى بالنسبة للطرفين.

جاء ذلك فى تصريحات لوزير خارجية السودان لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) على هامش زيارته للعاصمة بكين ضمن الوفد المرافق للرئيس السودانى عمر البشير إلى قمة (فوكاك) التى تنطلق فعالياتها اليوم الاثنين لمدة يومين.

وأضاف الدرديرى أن العلاقة بين أفريقيا والصين تزداد قوة يوما بعد يوم، واصفا هذه العلاقة بأنها "نموذج للعلاقة بين دول الجنوب وكذلك بين الدول النامية، خاصة أنها تقوم على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح وليس فيها أى تدخل فى الشؤون الداخلية للدول".

وتابع أن بلوغ العلاقة هذا المستوى من القوة إلى حد أن أصبحت فيه الصين الشريك الاقتصادى الأول لأفريقيا، يعتبر مؤشرا على إمكانية نجاح هذه العلاقات كنموذج جديد يقدمه هذا التعاون للعالم ليكون فى المستقبل هو ما سيتم بين أفريقيا ومختلف قارات العالم.

وأشاد وزير خارجية السودان بالعلاقات الصينية-السودانية، معربا عن أمله فى أن تشهد طفرة جديدة مماثلة للطفرة التى شهدتها العلاقات فى العقد الماضى .

وأشار الدرديرى إلى دخول مجالات جديدة إلى سلة التعاون القائم بين الصين والسودان، موضحا أن هناك تركيزا على مجالات أخرى مثل الاتصالات والزراعة والصناعة.

وحول مبادرة الحزام والطريق، قال الدرديرى أحمد إن "المبادرة تبنى على إرث راسخ من التواصل بين شعوب هذه المنطقة وشعوب جنوب-جنوب، وتأتى فى إطار حزمة من المبادرات الصينية مثل فوكاك"، لافتا إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى جعل العلاقة بين الصين ودول العالم علاقة قائمة على أسس من التفاهم والمساواة وتبادل المنافع ومن ثم فهى تقع بالتأكيد ضمن المنظور الاستراتيجى للسودان فيما يتعلق بكيفية إقامة علاقات على أساس من الندية والمساواة مع مختلف دول العالم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية السودانى يؤكد عدم تعديل اتفاق جنوب السودان لصالح زعيم المعارضة

وزير الخارجية السودانى يغادر القاهرة عقب لقاء سامح شكرى

السودان

أخبار السودان

قمة فوكاك

مؤشر مهم

العلاقات الصينية الأفريقية

الصين




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة