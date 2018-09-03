video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 03 سبتمبر 2018 06:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الرئيس التنفيذى لمدينة الأثاث: طرح 500 ورشة وأراض مرفّقة على المستثمرين

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 05:18 ص
الرئيس التنفيذى لمدينة الأثاث: طرح 500 ورشة وأراض مرفّقة على المستثمرين معتز بهاء الدين
دمياط عبده عبد الباري
إضافة تعليق

قال  المهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث أن شركة «إنكورب» التى تتولى عملية الحراسة والصيانة، والمملوكة لمجموعة سامى سعد، ستبدأ فى استلام المناطق التى تم الانتهاء من ترفيقها ابتداءً من السبت  المقبل.

 

وأعلن بهاء الدين فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن شركة مدينة دمياط للأثاث ستطرح ، 500 ورشة، و60 ألف متر مربع أراضى مرفّقة على المستثمرين، منتصف أكتوبر المقبل ، ضمن المرحلة الثانية من المشروع الذى يضم مصانع أثاث وصناعات مغذية وتكميلية وتجميعية لها.
 

وأوضح بهاء الدين انه تم طرح 500 ورشة طبقا لتوجيهات شركة التسويق مضيفا أن الورش البالغة مساحة كل منها 100 متر مربع، سيتم طرحها بسعر 6 آلاف جنيه للمتر، مقابل 5800 جنيه خلال طرح المرحلة الأولى.

 

وأكد بهاء الدين أن قطع الأراضى المطروحة ستكون بسعر 2350 جنيهاً للمتر  فى حالة الكاش بزيادة 250 جنيهاً للمتر على  قطع الأراضى التى تم طرحها فى المرحلة الأولى.

 

وأشار إلى أن الشركة طرحت فى المرحلة الأولى 250 ورشة، بالإضافة إلى 100 ألف متر مربع أراضى على مرحلتين، بواقع 30 ألف متر و70 ألف متر مربع، وتم بيعها بالكامل.

 

وقال بهاء الدين أن الشركة ستقوم بإنهاء الإجراءات، وتسليم الأراضى للمستثمرين خلال شهرين من عملية التعاقد، كما ستكون الأولوية فى التسليم للمستثمرين الذين تم التعاقد معهم فى المرحلة الأولى.

موضحا أن الطرح سيكون بعد أسبوعين من استلام المرحلة الثانية للمدينة من الهيئة الهندسية التى تتولى عملية الترفيق، خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأكد بهاء الدين إنه يجرى حاليا تجهيز الخيمة الخاصة بمعرض فيرنكس دمياط والذى سيقام فى الفترة من 13 الى 18 من الشهر الجارى. 

وأوضح بهاء الدين انه سيتفقد المشروع خلال الأيام القليلة وسيلتقى الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط لمناقشة آخر تطورات المشروع.

وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية على مساحة 331 فداناً، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث، يوليو 2016، برأسمال مرخص بـ5 مليارات جنيه، ومصدر 521 مليوناً، وتسهم محافظة دمياط فى رأسمال شركة إدارة مشروع مدينة الأثاث بنسبة%40 كحصة عينية تعادل قيمة الأرض، مع بنك الاستثمار القومى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط تتفقد مشروع مدينة الأثاث

محافظ دمياط توجه برفع تجمعات القمامة بطريق الترعة الشرقاوية ورفع كفاءة الطريق

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

مدينه الأثاث

معتز بهاء الدين

منال عوض




لا تفوتك
فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

فيديو.. قاتل طفليه بالدقلهية: قلت لريان روح الجنة ورميته فى النيل

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

وزارة الرى: سيناء ستشهد فى الفترة القادمة سيول خير وليست مدمرة (فيديو)

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

كيف تمكنت العاصمة من نقل سكان المناطق العشوائية.. صرف 5 آلاف جنيه لكل رئيس حى يتمكن من نقل 50 أسرة أسبوعيًا.. حوافز التشجيع بلغت 200 ألف فى آخر 5 أشهر.. والمحافظة نجحت فى نقل 11 ألف أسرة فى أقل من عامين

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

قطر تواصل بث السموم ضد الخليج..مزاعم الدوحة ضد الإمارات تفضح علاقة "الحمدين" بإسرائيل.."عبد الله العذبة" ذراع تميم لنشر الشائعات ومهندس المؤامرات عبر الإعلام..يحقد على القاهرة ويكره أبو ظبى ويدعم أجندة طهران

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

بعيدا عن التليفونات.. أفضل 4 أجهزة ظهرت بمعرض IFA 2018

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول قبل معسكر المنتخب.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة