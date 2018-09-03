الرئيس التنفيذى لمدينة الأثاث: طرح 500 ورشة وأراض مرفّقة على المستثمرين

دمياط عبده عبد الباري

قال المهندس معتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث أن شركة «إنكورب» التى تتولى عملية الحراسة والصيانة، والمملوكة لمجموعة سامى سعد، ستبدأ فى استلام المناطق التى تم الانتهاء من ترفيقها ابتداءً من السبت المقبل.

وأعلن بهاء الدين فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن شركة مدينة دمياط للأثاث ستطرح ، 500 ورشة، و60 ألف متر مربع أراضى مرفّقة على المستثمرين، منتصف أكتوبر المقبل ، ضمن المرحلة الثانية من المشروع الذى يضم مصانع أثاث وصناعات مغذية وتكميلية وتجميعية لها.



وأوضح بهاء الدين انه تم طرح 500 ورشة طبقا لتوجيهات شركة التسويق مضيفا أن الورش البالغة مساحة كل منها 100 متر مربع، سيتم طرحها بسعر 6 آلاف جنيه للمتر، مقابل 5800 جنيه خلال طرح المرحلة الأولى.

وأكد بهاء الدين أن قطع الأراضى المطروحة ستكون بسعر 2350 جنيهاً للمتر فى حالة الكاش بزيادة 250 جنيهاً للمتر على قطع الأراضى التى تم طرحها فى المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن الشركة طرحت فى المرحلة الأولى 250 ورشة، بالإضافة إلى 100 ألف متر مربع أراضى على مرحلتين، بواقع 30 ألف متر و70 ألف متر مربع، وتم بيعها بالكامل.

وقال بهاء الدين أن الشركة ستقوم بإنهاء الإجراءات، وتسليم الأراضى للمستثمرين خلال شهرين من عملية التعاقد، كما ستكون الأولوية فى التسليم للمستثمرين الذين تم التعاقد معهم فى المرحلة الأولى.

موضحا أن الطرح سيكون بعد أسبوعين من استلام المرحلة الثانية للمدينة من الهيئة الهندسية التى تتولى عملية الترفيق، خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأكد بهاء الدين إنه يجرى حاليا تجهيز الخيمة الخاصة بمعرض فيرنكس دمياط والذى سيقام فى الفترة من 13 الى 18 من الشهر الجارى.

وأوضح بهاء الدين انه سيتفقد المشروع خلال الأيام القليلة وسيلتقى الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط لمناقشة آخر تطورات المشروع.

وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية على مساحة 331 فداناً، طبقاً لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث، يوليو 2016، برأسمال مرخص بـ5 مليارات جنيه، ومصدر 521 مليوناً، وتسهم محافظة دمياط فى رأسمال شركة إدارة مشروع مدينة الأثاث بنسبة%40 كحصة عينية تعادل قيمة الأرض، مع بنك الاستثمار القومى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى.