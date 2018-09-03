الرئيس البرازيلى يعرب عن حزنه البالغ لحريق المتحف الوطنى بريو دى جانيرو

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أعرب الرئيس البرازيلى ميشال تامر عن حزنه البالغ جراء الحريق الضخم الذى نشب فى المتحف الوطنى بمدينة ريو دى جانيرو ويهدد بفقدان ملايين القطع التاريخية.

وقال الرئيس البرازيلى -حسبما نقلت شبكة "سى بى إس" الأمريكية اليوم الاثنين- إن اليوم هو يوم حزين للغاية لجميع البرازيليين خاصة مع خسارة مائتى عام من العمل والتحقيق والمعرفة هى عمر المتحف.

ويعمل أكثر من 80 رجل إطفاء على إخماد الحريق المشتعل منذ الليلة الماضية، فيما لم ترد تقارير حول وقوع أى خسائر بشرية ولا يعرف حتى الآن حجم الخسائر التى سببها الحريق إلا أنه تم إنقاذ العديد من القطع بمساعدة العاملين بالمتحف.

يشار إلى أن المتحف المرتبط بجامعة ريو دى جانيرو الاتحادية ووزارة التعليم تأسس عام 1818 ويضم مجموعة كبيرة من التذكارات التاريخية والقطع الأثرية من بينها قطع تعود للتاريخ المصرى والرومانى.