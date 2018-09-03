الرئيس الأرجنتينى يعتزم إلغاء أو دمج عدة وزارات ضمن إجراءات تقشفية

بوينس آيرس (أ ش أ)

ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، أن الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى يعتزم إلغاء أو دمج عدة وزارات تابعة للحكومة الاتحادية، وهى وزارات: العلوم، والثقافة، والطاقة، والزراعة، والسياحة.

ونقلت الشبكة الأوروبية اليوم الأحد، عن وسائل إعلام محلية قولها: "إن إدارة الرئيس الأرجنتينى تسعى من خلال هذه الخطوة إلى خفض العجز فى الميزانية بغرض تهدئة أزمة العملة الأرجنتينية (البيزو)".

وأشارت الشبكة إلى أن الأنباء الخاصة بإعادة تنظيم هيكل الحكومة تأتى بعد طلب ماكرى - الأسبوع الماضى - من صندوق النقد الدولى التعجيل بعمليات صرف قرض يبلغ قيمته 50 مليار دولار.

ولفتت إلى أن الحكومة الأرجنتينية تعهدت باتخاذ المزيد من الإجراءات التقشفية، مرجحة أن يعلن وزير الخزانة نيكولاس دوخوفنى غدًا الاثنين سلسلة من الإجراءات الاقتصادية.