الرئاسة الروسية: موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى

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أكد السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، اليوم الإثنين، أن بلاده مستعدة لبدء تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى حال إبداء بروكسل الرغبة فى ذلك.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف - فى تصريح للصحفيين فى سياق تعليقه على تصريحات الرئيس الفرنسى بأن الرئيس الروسى يتطلع لـ"انهيار الاتحاد الأوروبي" - قوله :إنه فيما يتعلق بموقف الرئيس بوتين من الاتحاد الأوروبى، فإننا نأسف ونقول إن جمود العلاقات لم يكن بمبادرة من روسيا، وهو أمر يبدو لنا أنه ليس من مصلحة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى أو روسيا على الإطلاق".

وأضاف أن الرئيس بوتين تحدث عن هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، وفى الوقت الذى ستبدى بروكسل الرغبة، فسنكون على استعداد لدخول مسار تنشيط وتطبيع العلاقات، خاصة أنه فى بعض القطاعات هذه العلاقات مستمرة من حيث الحوار فى الطاقة وغيره".