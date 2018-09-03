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الدفاع البريطانية: مسلحو داعش بأفغانستان على اتصال بخلايا إرهابية فى لندن

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:33 ص
الدفاع البريطانية: مسلحو داعش بأفغانستان على اتصال بخلايا إرهابية فى لندن وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون
أ ش أ
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قال وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون " إن مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى أفغانستان على اتصال بخلايا إرهابية فى المملكة المتحدة بهدف القيام بهجمات محتملة".

وأكد الوزير ،فى تصريح نقلته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية اليوم الاثنين عبر موقعها الإلكترونى، أن الجناح الأفغانى للتنظيم الإرهابى ما يعرف باسم داعش خراسان يشكل تهديدًا مباشرًا للمملكة المتحدة ، وقال ويليامسون خلال زيارة لأفغانستان :"إن ما نراه هو تهديد حقيقى تفرضه هذه الجماعات على المملكة المتحدة وعلينا أن نتصرف فى هذا الأمر حتى لا نشاهد أى هجمات مستقبلية مثلما حدث فى هجمات مانشستر".

وأضاف وزير الدفاع البريطانى " نتابع باستمرار الجماعات الإرهابية، التى تعمل فى أفغانستان والأدلة على خطوط اتصالها ليس فقط مع المملكة المتحدة ولكن مع أوروبا بأكملها."

ولفتت الصحيفة إلى أن تنظيم داعش الإرهابى، استجمع قواه فى أفغانستان خلال السنوات الأخيرة كنوع من أنواع التحدى لخصومه حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

جاءت تصريحات وليامسون بالتزامن مع وصول 440 جنديًا بريطانيًا إضافيًا إلى أفغانستان للمساعدة فى استقرار البلاد بناء على طلب من الولايات المتحدة ليرتفع إجمالى القوات البريطانية هناك إلى 1100 فرد وهو ثالث أكبر عدد بعد الولايات المتحدة وألمانيا.


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