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الدفاع الإسرائيلى يؤكد تعامل تل أبيب مع أى تهديد إيرانى فى أى مكان

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:45 ص
الدفاع الإسرائيلى يؤكد تعامل تل أبيب مع أى تهديد إيرانى فى أى مكان وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان
رويترز
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ألمح وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان اليوم الإثنين إلى أن بلاده قد تهاجم قطعا عسكرية يشتبه أنها إيرانية فى العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية فى سوريا.

وأضاف خلال مؤتمر فى القدس "نراقب كل ما يحدث فى سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضى السورية فحسب".

وردا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق حيث قالت مصادر لرويترز إن إيران أمدت وكلاء شيعة لها بصواريخ باليستية قال ليبرمان "أقول إننا سنتعامل مع أى تهديد إيرانى ولا يهم مصدره... حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف".

 

 


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إسرائيل

تل أبيب

طهران




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