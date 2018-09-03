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الداخلية تُسهل إجراءات كبار السن في الجوازات

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:38 ص
الداخلية تُسهل إجراءات كبار السن في الجوازات محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

 

 


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