الرئيسية أخبار عربية الحكومة اليمنية ترفع رواتب القطاع العام 30 % لرفع قيمة العملة الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:05 ص الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى رويترز إضافة تعليق أمرت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، بزيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام، إضافة إلى وقف مؤقت لاستيراد السلع الفاخرة بما فى ذلك السيارات فى محاولة لرفع قيمة العملة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. اليمن : محادثات جنيف غير مباشرة وستركز على تبادل الأسرى وزير خارجية اليمن يؤكد الحرص على المشاورات المرتقبة فى جنيف "لإحراز تقدم" التحالف العربى فى اليمن: الهدف فى صعدة كان مشروعا لكن التوقيت كان خاطئا اليمن اخبار اليمن اخبار العرب اخبار العرب اليوم التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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