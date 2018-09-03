الحكومة اليمنية ترفع رواتب القطاع العام 30 % لرفع قيمة العملة

رويترز

أمرت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، بزيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام، إضافة إلى وقف مؤقت لاستيراد السلع الفاخرة بما فى ذلك السيارات فى محاولة لرفع قيمة العملة.