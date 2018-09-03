الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن 10 أطنان رسائل وطرود دولية مرسلة للفلسطينيين

غزة (أ ش أ)

أفرجت إسرائيل عن أكثر من 10 أطنان من الرسائل والهدايا والطرود الدولية المرسلة إلى الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وذلك بعد أن ظلت فى الأردن نحو 8 أعوام لرفض إسرائيل إدخالها إلى الفلسطينيين.

وذكرت شبكة (سى بى إس) الإخبارية الأمريكية أن غرفة البريد فى مدينة أريحا استقبلت هذه الكمية الهائلة من الطرود والرسائل البريدية المرسلة من الخارج إلى الفلسطينيين، والتى شملت كراسى متحركة للمعوقين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الرسائل والطرود والهدايا الدولية المشار إليها ظلت فى الأردن منذ عام 2010، بسبب رفض إسرائيل السماح لها بالدخول إلى الفلسطينيين.