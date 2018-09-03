اعتقال 8 من عناصر داعش فى الموصل بالعراق

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الاثنين، عن اعتقال ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن ـ فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن "فوج الرد السريع الثانى التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ألقى القبض على ثمانية عناصر من داعش مطلوبين قضائيا "، مضيفا أنه تم اعتقالهم فى منطقة حى الإصلاح الزراعى فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال عناصر فى تنظيم "داعش" خلال عمليات أمنية تنفذها فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى.