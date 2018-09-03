استطلاع: مغادرة الاتحاد الأوروبى تدفع الاسكتلنديين للاستقلال عن بريطانيا

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كشف استطلاع جديد للرأى اليوم الإثنين عن أن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى قد تدفع الاسكتلنديين لتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال ، وتؤدى إلى توحيد الأيرلنديتين.

وذكر ناشطون مؤيدون لأوروبا فى مؤسسة (بيست فور بريتين) أن النتائج "تهدد الوحدة بشكل خطير كما نعرفها" بينما قالت عضو البرلمان الأوروبى عن حزب العمال كاثرين ستيهلر "هناك خطر واضح وشامل على مستقبل المملكة المتحدة".

وأشار البحث الذى أجرته (ديلتا بول فور بيست فور بريتن) إلى أنه قد يكون هناك أغلبية للاستقلال فى اسكتلندا بعد البريكست.

وعندما سئلوا كيف سيصوتون إذا تم إجراء استفتاء حول مستقبل اسكتلندا بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى .. قال 47% أنهم سيؤيدون الاستقلال فيما قال 43% أنهم سيختارون البقاء جزءا من المملكة المتحدة.

لكن إذا بقيت المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبى فإن هذه الأرقام تتغير حيث قال 43% إنهم سيصوتون لصالح الاستقلال فى حين قال 47% أنهم سيؤيدون البقاء كجزء من بريطانيا.