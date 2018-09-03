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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:20 م
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إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة بمركز المنيا

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:09 م
إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة بمركز المنيا بناء مخالف - أرشيفية
فريق المحافظات
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أوقفت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بمركز المنيا، أعمال بناء 4 أبراج مخالفة لقانون 119 بقرية أبو فليو وتم التحفظ على مواد ومهمات البناء، وتحرير محاضر لهم، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لوقف البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 
قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن هذه القرارات تأتى فى إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوى والوقوف على مدى التزام المواطنين بتطبيق القانون والتصدى لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين الصادرة من قبل الحكومة والتى تحفظ حق المواطن.
 
من جانب آخر، أنهت الوحدة المحلية أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدخل دمشير وطريق الخمسين ومدخل الفلاحين وطريق بنى حسن الأشراف وذلك ضمن خطة المركز لإنارة الطرق والتيسير على المارة من المركبات والمواطنين والحد من وقوع الحوادث.
 
 

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