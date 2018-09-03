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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:24 م
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إنشاء مركز للتدريب الإذاعى والتليفزيونى بإعلام بنى سويف

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:00 م
إنشاء مركز للتدريب الإذاعى والتليفزيونى بإعلام بنى سويف جانب من اجتماع مجلس الجامعة
بنى سويف أيمن لطفى
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وافق مجلس جامعة بنى سويف فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور منصور حسن على إنشاء مركز التدريب الإذاعى والتليفزيونى بكلية الإعلام كوحدة ذات طابع خاص كأول مركز تدريب فى صعيد مصر متخصص بمجال التدريب والتطوير الإعلامي، بشقيه النظري، والتطبيقي، وكذلك الجانب الإدارى فى ما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية وكيفية إدارتها وتنظيمها.
 
وأشار منصور حسن فى بيان له اليوم إلى أن المركز يسعى إلى الارتقاء بالمهارات والأساليب الإعلامية وتقديم المساهمات المعرفية والتطبيقية اللازمة، للطلاب والمهتمين بالعمل الإعلامى والممارسين من خلال التدريب والإنتاج الإذاعى والتليفزيونى لتطوير معارفهم ومهاراتهم إعلاميا بصورة احترافية، وذلك وفق أحدث البرامج التدريبية وورش العمل، وعلى يد مدربين أكفاء عبر أفضل التجهيزات الفنية التى تمتلكها كلية الإعلام من استوديوهات إذاعية وتليفزيونية ومعامل مجهزة وفق أحداث التقنيات التى تضاهى القنوات الفضائية المصرية بما يحقق الاستفادة الكاملة للعملية التدريبية بكل مدخلاتها ومخرجاتها.
 
وأضاف منصور حسن: إن المركز يستعين بنخبة من أعضاء هيئة التدريس والخبراء والممارسين للعمل الإعلامى فى كبرى المؤسسات الإعلامية المصرية للتدريب على البرامج المختلفة وورش العمل التى ينظمها المركز كما يشرف المركز على تشغيل وإدارة قناة وراديو اذ يتاح للطلاب والمتدربين إنتاج البرامج الإذاعية والتليفزيونية للتدريب على كافة فنون العمل الإعلامى والإخبارى. 
 

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