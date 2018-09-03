إضراب عمال العبارات اليونانيون عن العمل للمطالبة برفع الأجور

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نظم عمال العبارات فى اليونان، اليوم الإثنين، إضرابا عن العمل لمدة يوم واحد للمطالبة برفع الأجور وتقليل الضرائب.

وقالت الشركات المشغلة للعبارات -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- إن الإضراب أثر على قرابة 180 ألف شخص ممن حجزوا رحلات بين جزر البلاد ومن بينها جزر ميكونوس وسانتورينى وكريت السياحية.. ولا توجد خطوط جوية للربط بين كثير من الجزر وبقية أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يلتقى اتحاد البحارة اليوم للنظر فى تمديد الإضراب ليوم آخر من عدمه، مطالبا اتحادات العمال بزيادة قدرها 5% فيما تعرض الشركات نسبة قدرها 1% فقط.

يشار إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل فى اليونان، ومن المتوقع أن تحقق نسب الوصول لهذا العام معدلات قياسية.