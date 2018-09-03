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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 11:04 ص
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إصابة 4 أشخاص فى انفجار قنبلة بكابول

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 10:29 ص
إصابة 4 أشخاص فى انفجار قنبلة بكابول انفجار فى أفغانستان
أ ش أ
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أعلن مسؤولون أمنيون أفغان اليوم الإثنين عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح فى انفجار قنبلة مغناطيسية فى مدينة كابول الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن هؤلاء المسئولين قولهم "إن الحادث وقع بالقرب من منطقة الشرطة العاشرة فى منطقة شيربور".

وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاى إن قنبلة مغناطيسية تم زرعها فى سيارة ، وأدى انفجارها إلى إصابة أربعة أشخاص..ولم تعلن أى جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

يأتى ذلك بعد أن فقد اثنان من أفراد سلاح الجو أرواحهما فى هجوم شنه مسلحون مجهولون فى مدينة كابول الأسبوع الماضي.


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