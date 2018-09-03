إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر برئاسة محمد الحسيني رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة إشغالات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بمواجهة البناء المخالف، والتى أسفرت عن تنفيذ 10 حالات إزالة بقرية كفر شبين.

وأكد حمدي سلامة نائب رئيس المركز والمدينة، أن الحملة تمت بالتنسيق مع الشرطة والزراعة، وتم إزالة 10 حالات تعديات علي الأراضي الزراعية ضمن حملة مكبرة، بمشاركة رئيس الوحدة المحلية بكفر شبين، وتمت الإزالة بدون أية خسائر في المعدات وتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم للنيابة العامة للتحقيق.