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أمر إحالة المتهمين بسحل زين العابدين ببولاق: هتكوا عرضه وجردوه من ملابسه

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 12:08 م
أمر إحالة المتهمين بسحل زين العابدين ببولاق: هتكوا عرضه وجردوه من ملابسه واقعة سحل مواطن-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى عابدين، نظر أولى جلسات محاكمة 11 متهما بتهمة سحل الشاب "زين العابدين. ز" 32 سنة، وقتله بشوارع بولاق الدكرور.
 
بدأت الجلسة بتلاوة أمر الإحالة، حيث قالت النيابة أنه فى يوم 19 أبريل الماضى بمحافظة الجيزة قام المتهمين بالتعرض للمجنى  عليه زين العابدين على، وفرضوا السيطوة عليه، ولفت إلى أنهم أطلقوا النيران، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب، وتعريض حياة المواطنين للخطر 
قتلوا زين العابدين عمدا وعزمهم على الخلاص منه متجهين لمقر إقامته، وما أن ظفروا به حتى أزهقوا روحه وأودوا بحياته، حيث اقترنت تلك الجناية بهتك عرض المجنى عليه بالأسلحة البيضاء، وتجريده من ملابسه وكشف عورته، وحازوا أسلحة نارية عبارة عن  فرود خرطوش وأعيرة نارية.
 
كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمرت بإحالة 11 متهما بينهم 7 محبوسين و4 هاربين، فى واقعة سحل الشاب "زين العابدين. ز" 32 سنة، وقتله بشوارع بولاق الدكرور، إلى محكمة جنايات الجيزة لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب اتهامات.
 
واعترف المتهم الرئيسى فى الواقعة "صابر.ا" -المحرض الرئيسى- وباقى المتهمين الثلاثة الأوائل (أقاربه)، بارتكابهم الوقائع المسندة إليهم، انتقاماً من المجنى عليه لتسببه فى إصابة ابنة الأول برش خرطوش فى عينها أسفر عن إصابتها بالعمى، والذى تسبب بدوره فى وفاتها نتيجة ملامستها سلك كهرباء عار، لعدم رؤيتها له.
 

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