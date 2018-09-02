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672 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة خلال الشهر الماضى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
672 مليون جنيه صافى مشتريات العرب بالبورصة خلال الشهر الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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 سجل الأجانب "غير العرب " صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 281.08 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 672.31 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.04% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.24%، والعرب على 6.72% خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 59.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 40.93%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 158.624 مليون جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

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