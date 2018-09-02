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521 حاجًا فلسطينيًا يصلون من الأراضى المقدسة على متن رحلتين لمصر للطيران

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:13 م
521 حاجًا فلسطينيًا يصلون من الأراضى المقدسة على متن رحلتين لمصر للطيران حجاج - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 521 حاجا فلسطينيا من قطاع غزة والمحافظات الجنوبية، قادمين من الأراضى المقدسة، على متن طائرتين تابعتين للشركة الوطنية مصر للطيران، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بحضور مندوب من السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

 

ووجه وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى بتقديم كافة الخدمات المقررة والتسهيلات لإنهاء إجراءات وصول حجاج قطاع غزة بعد أدائهم لمناسك الحج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن سكان قطاع غزة.

 

ووجه وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى بفتح صالة 4 والمخصصة لوصول الطيران الخاص للعمل على سرعة إنهاء وصول حجاج القطاع من الأراضى المقدسة دون الاضطرار إلى دخول الصالة الموسمية، كما وجه جميع الإدارات العاملة بالمطار بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات فى حضور مندوب من السفارة.

 

وشدد وزير الطيران على مسئولى المطار والإدارات العاملة به بالدفع بفرق إضافية من رجال الجوازات والجمارك والحجر الصحى وأخصائى العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران لتقديم كافة الخدمات المقررة مراعاة للبعد الإنسانى خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 


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