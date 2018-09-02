39 مليار دولار قيمة عقود معرض "الصين أوراسيا" بعد ختام أعماله

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شهدت الدورة السادسة لمعرض الصين ـ أوراسيا التى اختتمت فعالياتها اليوم، توقيع عقود تزيد قيمتها على 270.94 مليار يوان أى ما يعادل 39.66 مليار دولار أمريكى.

وقال نائب رئيس حكومة منطقة شينجيانج حيدر حمزة ، فى تصريحات اليوم الأحد إن المعرض الذي اختتمت فعالياته فى منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين، شهد توقيع عقود تغطي مجالات مهمة، مثل: الهندسة الكيماوية والطاقة والحماية البيئية والثقافة والسياحة والمواد الجديدة وغيرها من المجالات.

وأضاف أنه تم توقيع عقود بقيمة 51.94 مليار يوان (7.6 مليار دولار) مع شركات على قائمة فورتشن جلوبال 500، بما يمثل 19.38% من إجمالي العقود.

وتابع حيدر حمزة أن 25 شركة كبرى من شينجيانغ وقعت 29 اتفاقا مع شركات من 13 دولة على طول الحزام والطريق، بقيمة بلغت 10.48 مليار يوان (1.53 مليار دولار).

وحضر المعرض مندوبون من 35 دولة ومنطقة، إلى جانب 4827 مشترك. وشارك في المعرض 704 شركات، بينهم 27 شركة على قائمة فورتشن جلوبال 500.

وشهدت النسخة السابقة من المعرض توقيع عقود للتجارة الخارجية مع شركات صينية بقيمة 18 مليار دولار.