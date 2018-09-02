video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

159 عاما مرت على حادثة كارينغتون التاريخية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:00 ص
159 عاما مرت على حادثة كارينغتون التاريخية حادثة كارينغتون التاريخية - أرشيفية
كتب محمد محسوب
إضافة تعليق
159 عاما كاملة مرت على تسجيل الكرة الأرضية حدث فلكي هام وهو ضرب مليار طن لمادة انبعاث كتلي اكليلي الحقل المغنطيسي لكوكب الأرض حيث كان ذلك في  يوم 2 سبتمبر 1859. 
 
المخيمون في جبال روكي استيقظوا في منتصف الليل معتقدين أن الوهج الذي يرونه هو شروق الشمس، الا انها  كانت أضواء الشفق القطبي، وأيضا الناس في كوبا ظلوا يقرأون الصحف الصباحية من خلال الإضاءة الحمراء للشفق القطبي حيث تعرضت الأرض لوابل من الجسيمات النشطة للغاية ، ومع مرور الوقت ذلك اليوم ضربت العاصفة خطوط التلغراف الذي يمكن اعتباره "انترنت العصر الفيكتوري" وشحنتها بالكهرباء وأصبحت خارج الخدمة وأصيب الفنيون بالذعر وأضرمت النار في ورق التلغراف. 
 
وسجلت مقاييس المغنطيسية في جميع أنحاء العالم اضطرابات قوية في المجال المغناطيسي لكوكب الأرض لأكثر من أسبوع، حيث كان بسبب توهج شمسي استثنائي رصده عالم الفلك البريطاني ريتشارد كارينغتون، حيث شهد ظهوره في 1 سبتمبر 1859 وهو علامة لاكتشاف التوهجات الشمسية وبداية مجال دراسة جديد  يسمى (الطقس الفضائي).
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر.. وعمره 354 يوما

حادثة كارينغتون التاريخية

اخبار الفلك

معهد الفلك

توهج شمسي

انفجار شمسي




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة