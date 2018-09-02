"ياهناه اللى يتعلم عندهم".. استقبال التلاميذ بالورود فى أول أيام الدراسة بالسعودية.. صور

مع عودة الدراسة فى المملكة العربية السعودية، وبدء اليوم الدراسى من العام الجديد اليوم الأحد، حرصت إدارة المرور فى السعودية بالتنسيق مع وزارة التعليم، على توزيع ما يقرب من 5 آلاف وردة على التلاميذ خلال رحلتهم الصباحية إلى المدرسة.
ووفق لخريطة العام الدراسى فى السعودية، فإنه من المقرر أن يستمر العام الدراسى من مطلع شهر سبتمبر الجارى، وحتى بداية شهر مايو من عام 2019.
وأكدت العديد من وسائل الإعلام السعودية، أن إدارة المرور حرصت على تقسيم نفسها من أجل القيام بتوزيع الورد، بالإضافة إلى دورها فى تنظيم حركة السير والمساهمة فى تذليل جميع الصعوبات التى قد تنشأ بسبب الازدحام المرورى فى مثل هذه الأيام.
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