"ياهناه اللى يتعلم عندهم".. استقبال التلاميذ بالورود فى أول أيام الدراسة بالسعودية.. صور

كتب محمد عبد العظيم

مع عودة الدراسة فى المملكة العربية السعودية، وبدء اليوم الدراسى من العام الجديد اليوم الأحد، حرصت إدارة المرور فى السعودية بالتنسيق مع وزارة التعليم، على توزيع ما يقرب من 5 آلاف وردة على التلاميذ خلال رحلتهم الصباحية إلى المدرسة.

ووفق لخريطة العام الدراسى فى السعودية، فإنه من المقرر أن يستمر العام الدراسى من مطلع شهر سبتمبر الجارى، وحتى بداية شهر مايو من عام 2019.