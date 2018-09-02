video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"ياهناه اللى يتعلم عندهم".. استقبال التلاميذ بالورود فى أول أيام الدراسة بالسعودية.. صور

الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:48 ص
"ياهناه اللى يتعلم عندهم".. استقبال التلاميذ بالورود فى أول أيام الدراسة بالسعودية.. صور استقبال التلاميذ بالورد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

مع عودة الدراسة فى المملكة العربية السعودية، وبدء اليوم الدراسى من العام الجديد اليوم الأحد، حرصت إدارة المرور فى السعودية بالتنسيق مع وزارة التعليم، على توزيع ما يقرب من 5 آلاف وردة على التلاميذ خلال رحلتهم الصباحية إلى المدرسة.

 

ووفق لخريطة العام الدراسى فى السعودية، فإنه من المقرر أن يستمر العام الدراسى من مطلع شهر سبتمبر الجارى، وحتى بداية شهر مايو من عام 2019.

توزيع الورد فى السعودية
 
وأكدت العديد من وسائل الإعلام السعودية، أن إدارة المرور حرصت على تقسيم نفسها من أجل القيام بتوزيع الورد، بالإضافة إلى دورها فى تنظيم حركة السير والمساهمة فى تذليل جميع الصعوبات التى قد تنشأ بسبب الازدحام المرورى فى مثل هذه الأيام.
 
2923cef0-b12f-447b-a773-16669ecf7d8a
 
3786fba6-9b5a-4d6e-be31-d364dfe63cc6
 
6015f40b-f04c-43bd-8f0d-cffeb61a7a88
 
54421ca4-c7b1-4870-b167-5fc95494ab7d-2

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انفوجراف.. السعودية قدمت مواد إعلامية للحجاج بـ3 لغات مختلفة

مستشار ولى العهد السعودى يعلن بحث المملكة حفر قناة لتحويل قطر لجزيرة

شاهد..كيف أفشلت السعودية مخططات قطر لتسيس الحج

بدء الدراسة فى السعودية

اخبار السعودية

بدء الدراسة

السعودية




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة