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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:24 م
خالد صلاح
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وزير المالية الإيطالى يعد باستقرار الميزانية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:16 م
وزير المالية الإيطالى يعد باستقرار الميزانية نائب رئيس وزراء ايطاليا
أ ف ب
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وعد وزير المالية الايطالى جيوفانى ترِيا بان تنتهى اضطرابات السوق قبل نهاية الشهر الحالى ، وذلك مع الاعلان عن ميزانية 2019 التى ستحترم الاستقرار المالى، بحسب ما جاء فى مقابلة له الاحد مع صحيفة لاريبوبليكا.

وقال الوزير ردا على أسئلة الصحيفة من الصين التى يزورها حاليا "سبق ان اعلنت الحكومة مرارا انه سيتم احترام استقرار الميزانية ، وفى الاسابيع القادمة ومع اعلان قانون المالية ستترجم تلك النوايا الى أفعال" مضيفا انه "حينها سنخفض الفارق بين نسبتى الاقراض الالمانية والايطالية".

وبلغ هذا الفارق 290 نقطة الجمعة فى اعلى مستوى له منذ عام.

وتابع الوزير وهو خبير اقتصادى يحرص على طمأنة الاسواق بشأن السياسة الاقتصادية لرئيس الحكومة الشعبوى أنه "قبل نهاية الشهر ستنتهى هذه الاضطرابات".

بيد ان وكالات التصنيف تلزم الحذر وابقت وكالة فيتش مساء الجمعة تصنيف دين ايطاليا عند بى بى بى ،مع افاق سلبية بشأن تطوره حيث خفضت الافاق من "مستقرة" الى "سلبية".

واوضحت تبريرا لقرارها "بعد تشكيل حكومة ائتلاف تتوقع فيتش تراخيا فى مستوى الميزانية ، يفاقم تعرض الدين الايطالى المرتفع جدا الى صدمات محتملة".

وطلب المفوض الاوروبى للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتسى الجمعة من روما بذل "جهد كبير" فى ميزانية 2019 المتوقع الاعلان عنها فى الاسابيع القادمة مشيرا الى انه "من مصلحة ايطاليا ضبط دينها العام".

وتبلغ نسبة الدين 132 % من الناتج الاجمالى وهى ثانى أعلى نسبة فى منطقة اليورو بعد اليونان.

 


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ايطاليا

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