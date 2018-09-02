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وزير الأوقاف للطلاب الوافدين: نريد أن تكونوا نقلة حضارة وسلوك إنساني رفيع

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:14 م
وزير الأوقاف للطلاب الوافدين: نريد أن تكونوا نقلة حضارة وسلوك إنساني رفيع وزير الاوقاف يلتقى طلاب وافدين
كتب – إسماعيل رفعت
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التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عدد من الطلاب الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمقر المجلس ، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، فى إطار اهتمام الوزارة بالطلاب الوافدين ورسالتها الاجتماعية والعلمية داخليًا وخارجيًا واهتمامًا بقضايا المجتمع.

وأكد وزير الأوقاف، على دور وزارة الأوقاف في المشاركة المجتمعية ، واهتمامها بالطلاب الوافدين من مختلف دول العالم الذين لهم حق العون والمساعدة العلمية والاجتماعية، فى إطار دور مصر الريادى فى نشر صحيح الإسلام فى محاربة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأضاف الوزير، أنه يجرى تيسير كل سبل صرف الاستحقاقات المادية التى يقوم بها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يصرفها لهملمساعدتهم في دراستهم وحياتهم الإجتماعية.

وأشار الوزير، إلى أن المعسكرات التي يشارك فيها الطلاب الوافدون والطالبات الوافدات هي معسكرات تثقيفية وترفيهية وسياحية هدفها إلى الجانب العلمي وقوفهم على جوانب الحضارة المصرية وما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وطبيعية فريدة، مؤكدًا أنه يريد من الطلاب الوافدين أن يكونوا نقلة حضارة وسلوك إنساني رفيع وليسوا مجرد أوعية علمية.

 

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