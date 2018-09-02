وزارة البيئة: توقعات بمناقشة قانون المخلفات الجديد بدورة البرلمان المقبلة

كتبت آية دعبس

قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث باسم وزارة البيئة، إنه من المنتظر أن يتم طرح قانون المخلفات الجديد للمناقشة، فى دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب، والمقرر لها شهر أكتوبر المقبل، موضحا أنه يهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح أبو كب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون حدد أدوار كافة الجهات المعنية بملف المخلفات، حيث تتولى وزارة البيئة دور التخطيط، والدعم الفني، والمراقبة، لافتا إلى أن التخصصات كانت متداخلة وغير واضحة فى السابق.