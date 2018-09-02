نورى المالكى: لن أترشح مجددا لمنصب رئيس الوزراء

بغداد (أ ش أ)

قال نائب رئيس الجمهورية العراقية نورى المالكى، اليوم الأحد، إنه لن يرشح نفسه مجددا لمنصب رئيس الوزراء.

وأضاف المالكى، فى بيان أصدره المكتب الإعلامى للمالكى وأوردته قناة (الإخبارية) العراقية، "عندما أعلنت قبل سنوات أنى لن أترشح لرئاسة الوزراء كنت جادا وعن رؤية لا زلت ملتزما بها وأظنها مصلحة.. والآن أكرر قرارى أنا لن أترشح لهذا المنصب ولنفس الأسباب والرؤية".

وأشار إلى أنه سيكون سندا وعضدا لأى شخص يستلم هذا المنصب حتى يساهم فى تصحيح الأوضاع وتحقيق المهام الوطنية.

يذكر أن المالكى، تسلم منصب رئيس الحكومة بعد انتخابات عام 2006، وفاز بولاية ثانية بين عامى 2010-2014.