ننشر تشكيل محاكم الاستئناف الـ8 على مستوى الجمهورية

كتب إبراهيم قاسم

يعرض المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على المجلس الأعلى للقضاء خلال أيام، حركة تغييرات محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وكذا تشكيل مجلس محاكم الاستئناف.

وتضمنت التغييرات جميع مواقع رؤساء محاكم الاستئناف، فيما عدا محكمة استئناف القاهرة، التى يتولى رئاستها المستشار محمد رضا شوكت خلفًا للمستشار عادل أحمد بعبش، لبلوغه سن التقاعد القانونى فى يوليو الماضى.

وشمل تشكيل رؤساء محاكم استئناف القاهرة منذ 8 يوليو الماضى، تعيين المستشار محمد رضا شوكت رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار منير محمد عبد الفهيم رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عز الدين السيد الشنتناوى رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، والمستشار مكرم نبيه رياض متى رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

ويتولى المستشار محمود سيد مصطفى عويس رئاسة محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار عبد العزيز على محمد أبو عيانة رئاسة محكمة استئناف بني سويف، والمستشار محمود هانى عبد الفتاح رئاسة محكمة استئناف أسيوط، والمستشار يوسف عثمان عبد الله يوسف رئاسة محكمة استئناف قنا.

وبلغ المستشار مكرم نبيه رياض متى، رئيس محكمة استئناف المنصورة، سن التقاعد القانونية المحددة وفقا لقانون السلطة القضائية عند 70 سنة، فى 24 أغسطس الماضى، وترتب على ذلك 5 تغييرات فى مواقع محاكم رؤساء الاستئناف.

ويتمثل التغيير الأول فى تصعيد المستشار محمود سيد مصطفى عويس لتولى رئاسة محكمة استئناف المنصورة، على أن يكون التغيير الثانى تعيين المستشار عبد العزيز على محمد أبو عيانة رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية، بينما سيكون التغيير الثالث بتولى المستشار محمود هانى عبد الفتاح رئاسة محكمة استئناف بنى سويف.

أما التغيير الرابع هو تعيين المستشار يوسف عثمان عبد الله يوسف، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، فيما يشمل التغيير الخامس تعيين المستشار سعيد معوض سيد أحمد خليل رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.

ولن تتوقف التغييرات في مواقع رؤساء محاكم الاستئناف عند هذا الحد، بل شهدت 7 تغييرات جديدة، وذلك بسبب بلوغ المستشار منير محمد عبد الفهيم سيد سن التقاعد القانونى فى 31 أغسطس.

ويتضمن التغيير الأول تصعيد المستشار محمد عز الدين السيد الشنتناوى رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية خلفًا للمستشار منير محمد عبد الفهيم، ويكون التغيير الثاني بتعيين المستشار محمود سيد مصطفى عويس رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا، والتغيير الثالث بتعيين المستشار عبد العزيز على محمد أبو عيانة رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، والتغيير الرابع بتولى المستشار محمود هانى عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

ويتضمن التغيير الخامس تولى المستشار يوسف عثمان عبد الله يوسف رئاسة محكمة استئناف بني سويف، على أن يكون التغيير السادس بتصعيد المستشار سعيد معوض سيد أحمد خليل رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط، فيما يكون التغيير السابع بتعيين المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى محمد لتولى رئاسة محكمة استئناف قنا.